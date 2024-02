Taihei Dengyo Kaisha Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Taihei Dengyo Kaisha wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,81 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Taihei Dengyo Kaisha besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Taihei Dengyo Kaisha.

Insgesamt erhält die Aktie also mehrere "Neutral"-Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysen.