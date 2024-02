Taihei Dengyo Kaisha Aktie: Ist es vollbracht?

Die Taihei Dengyo Kaisha-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4158,9 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4460 JPY, was einem Unterschied von +7,24 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Darüber hinaus zeigt sich auch der 50-Tages-Durchschnitt bei 4301,5 JPY, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,68 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Taihei Dengyo Kaisha-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten im Durchschnitt lag. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Taihei Dengyo Kaisha liegt bei 46,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taihei Dengyo Kaisha eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Taihei Dengyo Kaisha von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.