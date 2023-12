Taihai Manoir Nuclear Equipment Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Rongfa Nuclear Equipment-Aktie zeigt aus technischer Sicht eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 5,73 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,21 CNH lag, was einem Unterschied von -9,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,28 CNH, was einem Unterschied von -1,33 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird Rongfa Nuclear Equipment für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt Maschinen (1,49 %) weist Rongfa Nuclear Equipment eine Dividende von 0 % auf. Dies bedeutet eine niedrigere Ausschüttung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rongfa Nuclear Equipment liegt bei 90,38 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt hingegen bei 49,49, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rongfa Nuclear Equipment beträgt aktuell 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral bewertet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher insgesamt mit einer "Neutral"-Einschätzung versehen.