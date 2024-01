Taiga Motors Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Erkenntnisse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Taiga Motors gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taiga Motors-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,34 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,93 CAD liegt deutlich darunter (-30,6 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1 CAD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-7 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Taiga Motors-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen bei einem RSI-Wert von 30,77 liegen, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Taiga Motors-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Taiga Motors eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Taiga Motors daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.