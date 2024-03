Taiga Motors Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Taiga Motors als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Taiga Motors-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 74,6, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taiga Motors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,2 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,61 CAD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -49,17 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,83 CAD eine negative Abweichung (-26,51 Prozent). Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien kaum verändert sind. Daher erhält Taiga Motors eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Taiga Motors-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.