Taiga Motors Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse von Taiga Motors zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,89 CAD liegt, was einer Abweichung von -34,56 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,01 CAD über dem letzten Schlusskurs, der bei 0,89 CAD liegt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Taiga Motors eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Taiga Motors war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auch während der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was das positive Stimmungsbild weiter verstärkt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 71,43 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Taiga Motors hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet weder auf Überkauftheit noch Überverkauftheit hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält Taiga Motors daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI.