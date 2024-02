Taiga Motors Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Taiga Motors-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 1,26 CAD lag, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,89 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -29,37 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (0,94 CAD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5,32 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Taiga Motors-Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Taiga Motors daher in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Taiga Motors-Aktie liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Taiga Motors basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI ein eher neutrales bis schlechtes Bild für die Taiga Motors-Aktie.