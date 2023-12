Taiga Motors Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Taiga Motors notiert mit einem Kurs von 0,91 CAD derzeit -13,33 Prozent unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (GD50). Die kurzfristige Einschätzung basierend auf diesem Wert lautet daher "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -35 Prozent, was zu einer ebenfalls "Schlechten" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine "Schlechte" Einschätzung für die Aktie.

In den letzten zwei Wochen wurde Taiga Motors von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet auf eine gute Anlegerstimmung hin, weshalb die Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Taiga Motors liegt aktuell bei 52,17 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 67,19 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Taiga Motors nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Taiga Motors auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.