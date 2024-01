Taiga Building Products Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Taiga Building Products als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Taiga Building Products-Aktie beträgt 59,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50,83 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Taiga Building Products liegt derzeit bei 2,81 CAD. Der Aktienkurs selbst endete bei 2,88 CAD, was einem Abstand von +2,49 Prozent entspricht, und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,93 CAD, was einer Differenz von -1,71 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Aktie entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Taiga Building Products mit 4,01 Prozent um mehr als 3 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,25 Prozent, wobei Taiga Building Products mit 8,25 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Taiga Building Products in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.