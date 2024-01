Taiga Building Products Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Taiga Building Products in der "Industrie"-Branche weist eine Rendite von 4,01 Prozent auf, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche ("Industrie") um mehr als 3 Prozent niedriger liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Taiga Building Products mit 8,25 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Taiga Building Products derzeit bei 2,81 CAD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2,88 CAD und damit einen Abstand von +2,49 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,93 CAD erreicht, was für die Taiga Building Products-Aktie einer aktuellen Differenz von -1,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Taiga Building Products als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Taiga Building Products-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,46 und ein Wert für den RSI25 von 50,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Demnach ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Taiga Building Products-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.