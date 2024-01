Tai United Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Aktienkurs von Tai United verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,33 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor liegt Tai United 32,32 Prozent unter dem Durchschnitt (-17,01 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren beträgt -16,24 Prozent, und Tai United liegt aktuell 33,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tai United ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tai United-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,038 HKD) weicht davon um -5 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Das gleiche gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

In fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tai United bei 8,79 liegt, was 66 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren (25,6). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut" ergibt.