Tai Sin Electric Cables Manufacturer Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Tai Sin Electric hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,395 SGD, was einer Abweichung von +1,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Abweichung vom GD200 bei -1,25 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet sind ebenfalls neutral. Die Anzahl der Diskussionen und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tai Sin Electric war in letzter Zeit ebenfalls kaum zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher ebenfalls ein "Neutral" zugewiesen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Tai Sin Electric in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,52 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt der Branche um -4,52 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Überperformance von 11,08 Prozent gut abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung der Anleger gegenüber der Aktie. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten zwei Wochen festgestellt, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.