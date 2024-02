Tai Ping Carpets Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Tai Ping Carpets-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,84 HKD einen positiven Abstand von +6,33 Prozent zum GD200 (0,79 HKD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht ebenfalls bei 0,84 HKD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn sowohl der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 64,71. Somit erhält die Tai Ping Carpets-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Tai Ping Carpets zahlt die Börse 4,42 Euro, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.