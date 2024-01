Tai Kam Holdings Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Tai Kam-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,22 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,42 HKD liegt damit deutlich über diesem Wert, was einer Abweichung von +90,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,22 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +90,91 Prozent darüber. Insgesamt wird die Tai Kam-Aktie somit charttechnisch als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezogen auf die Tai Kam-Aktie in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine überwiegend neutrale Stimmung, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für die Tai Kam-Aktie zeigt sich, dass der RSI7 bei 23,08 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 38,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Tai Kam-Wertpapier damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.