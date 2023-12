Tai Kam Holdings Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo Integrated Sciences":

Die technische Analyse der Tai Kam-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 0,21 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,168 HKD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,19 HKD, was einer Abweichung von -11,58 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass über Tai Kam in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tai Kam-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine Überkaufung oder Überverkäufe, weshalb eine Einstufung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Tai Kam-Aktie.