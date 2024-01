Tai Hing Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Tai Hing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,92 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,86 HKD weicht um -6,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,84 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,38 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Tai Hing-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Tai Hing-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 44,83), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Tai Hing wurde in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tai Hing, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".