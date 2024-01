Tai Hing Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Tai Hing Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 12,5 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tai Hing festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tai Hing-Aktie bei 0,92 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,84 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.