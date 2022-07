"Tag für gute Lehre" am 15. Juli 2022: Die LMU würdigt herausragende Lehre und studentische Forschung

München (ots) -Gute Lehre legt den Grundstein für die exzellente Forschung von morgen. "Gerade jetzt, da die Lehre langsam wieder zur Präsenz zurückgekehrt ist, erleben wir an der LMU eine besonders spannende Zeit voller neuer Ideen", so Prof. Dr. Oliver Jahraus, Vizepräsident für den Bereich Studium an der LMU.Deswegen zeichnet die LMU am "Tag für gute Lehre" Dozierende aus, die sich durch besonderes Engagement in der Lehre hervorgetan haben, sowie Studierende, die herausragende Abschluss- oder Forschungsarbeiten geschrieben haben. Die LMU-Lehrinnovationspreise für Dozierende sind mit je 10.000 Euro, die Forschungspreise für exzellente Studierende mit je 1.000 Euro dotiert.Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie herzlich einladen:"Tag für gute Lehre"Freitag, 15. Juli 202214.00 bis 17.00 Uhrin der kleinen Aula im Hauptgebäude der LMUund als LivestreamDie Veranstaltung findet hybrid in Präsenz und als Livestream statt. Sollten Sie vor Ort teilnehmen wollen, wird um eine kurze Anmeldung per Mail gebeten.Zur Anmeldung für den Livestream (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_l0q5QvofRU6zmivU7jLYAQ)Im Rahmen der Preisverleihung geben die ausgezeichneten Lehrenden und Studierenden mit Kurzpräsentationen Einblicke in ihre interdisziplinären Forschungs- und Lehrprojekte. Darüber hinaus hält Prof. Dr. Gert Wörheide vom Department für Geo- und Umweltwissenschaften und dem GeoBio-Center der LMU einen Festvortrag über die enge Verbindung wissenschaftlicher Forschungssammlungen mit der universitären Lehre. Denn laut Prof. Dr. Jahraus ist das Verhältnis von aktueller Forschung und guter Lehre immer auch ein Wechselspiel. "Hervorragende Forschung in den Fakultäten ist Kristallisationspunkt für Lehre. Ohne Forschung zu thematisieren, kann man nicht über Lehre nachdenken."Der "Tag für gute Lehre" ist eine Initiative des Ausschusses für Lehre und Studium der LMU sowie des Vizepräsidenten für den Bereich Studium, Prof. Dr. Oliver Jahraus. Die Preisverleihung wird von der Münchener Universitätsgesellschaft mit fünf Forschungspreisen sowie einem Lehrinnovationspreis unterstützt.Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuell