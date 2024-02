Tag Oil Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Tag Oil ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Tag Oil in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft war, da der RSI bei 34,78 liegt. Das bedeutet, die Situation wird als "Neutral" bewertet. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage liegt der RSI bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tag Oil mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,26 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tag Oil liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 49 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.