Tag Oil Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Tag Oil-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,55 CAD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,41 CAD lag, was einem Abweichung von -25,45 Prozent entspricht. Charttechnisch gesehen wird dies als "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,4 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe am gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von nur +2,5 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Tag Oil-Aktie.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Tag Oil in den letzten 12 Monaten eine negative Entwicklung von -48,61 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 1,6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -50,22 Prozent im Branchenvergleich für Tag Oil. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Tag Oil um 50,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tag Oil derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. Die überwiegende Anzahl von positiven Kommentaren und Themen rund um den Wert führt unsere Redaktion zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Tag Oil in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.