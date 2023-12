Tag Oil Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Aktienkurs von Tag Oil hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,32 Prozent erzielt, was 23,49 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,83 Prozent) des Sektors "Energie" liegt. Im Branchenvergleich der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,83 Prozent, wobei Tag Oil aktuell 23,49 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tag Oil beträgt 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 66 haben. Dies deutet darauf hin, dass Tag Oil fundamental unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tag Oil in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Aktie erhält zudem ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer geringeren Diskussion als normal.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tag Oil-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,6 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,42 CAD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,51 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tag Oil aufgrund der genannten Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung sowohl in fundamentalen, sentimentalen als auch in charttechnischen Kategorien.