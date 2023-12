TagMaster ABries B Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Aktie von Tagmaster zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 16,63 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,2 SEK liegt. Dies entspricht einer Distanz von +27,48 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 19,17 SEK, was einer Distanz von +10,59 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von Tagmaster somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde auf den sozialen Medien hauptsächlich neutral über Tagmaster diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Tagmaster in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Im Fall von Tagmaster wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die relative Stärke der Aktie wurde im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen gemessen und ergab einen Wert von 18,18, was als überverkauft eingestuft wird. Im RSI25 ergab sich ein Wert von 38, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie somit im RSI als "Gut" eingestuft.