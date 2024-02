TagMaster ABries B Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Tagmaster-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 17,87 SEK liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 20,6 SEK, was einem Unterschied von +15,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 21,09 SEK, was einem Unterschied von -2,32 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht. Insgesamt erhält Tagmaster daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tagmaster daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tagmaster einen Wert von 90, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,83, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tagmaster diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.