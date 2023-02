BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl, befürwortet zwar prinzipiell eine Straffreiheit für das sogenannte Containern, hält einen solchen Schritt aber gleichzeitig für Symbolpolitik. "Natürlich sollten Menschen, die aufgrund von Armut nach Lebensmitteln suchen müssen, dafür nicht strafrechtlich verfolgt werden", sagte Brühl dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgabe). "Es ist jedoch zynisch, dass es Menschen erlaubt werden soll, im Müll nach Lebensmitteln zu suchen, um sich ernähren zu können. Das ist eine Symbolpolitik, die am Kern vorbeigeht und keine Lösung für die Probleme Armut sowie Lebensmittelverschwendung darstellt."

Um gegen Lebensmittelverschwendung anzugehen, müsse die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet werden. "Jedes dritte Lebensmittel wird entsorgt statt gegessen", so Brühl. "Es herrscht eine massive Überproduktion, weil die Supermärkte auch am Abend noch gut gefüllt sein sollen." Mehr als 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung falle zudem in privaten Haushalten an. "Hier benötigt es Bildungskampagnen und Aufklärungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene", so der Tafel-Bundesvorsitzende. "Gute und noch genießbare Lebensmittel dürfen erst gar nicht in der Tonne landen."

