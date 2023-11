Tactile ist zurück!

Aktienkurs Branchenvergleich: Tactile weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 61,3 Prozent auf, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 22,81 Prozent, wobei Tactile mit 38,5 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Tactile betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 0,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Tactile überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,7, was darauf hindeutet, dass Tactile weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tactile-Aktie für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei betrachtet, sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Tactile beträgt derzeit 17,59 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14,01 USD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,2 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Tactile ergibt. Insgesamt erhält Tactile basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Tactile neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt deutet die Stimmung darauf hin, dass Tactile positiv bewertet werden muss.