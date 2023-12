Tactile Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Analysten haben Tactile in den letzten 12 Monaten insgesamt positiv bewertet, wobei 1 Buc und 0 neutrale oder schlechte Einschätzungen vorliegen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tactile liegt bei 28 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 95,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Tactile eingestellt waren. Es gab einige positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat Tactile eine Rendite von 23,3 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 22,96 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Branchenperformance.

Jedoch weist Tactile derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tactile-Aktie eine negative Bewertung in dieser Kategorie.

