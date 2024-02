Tactile Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie des Unternehmens Tactile wird derzeit als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,3, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,16 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tactile-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 49,81 und der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 45,47, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Tactile-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,04 Prozent erzielt, was 30,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4,55 Prozent, und Tactile übertrifft diesen Wert um 19,49 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Tactile in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Tactile, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.