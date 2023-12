Tactile Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Tactile-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen "Gut". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Tactile. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 95,12 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 14,35 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Tactile von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tactile beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 35,4 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Tactile-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 17,54 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,35 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 12,35 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Somit erhält Tactile insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tactile bei 14,19, was unter dem Branchendurchschnitt von 96,4 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.