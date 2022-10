Tact.ai begrüßt zwei neue Executives aus dem Pharmabereich als Board Advisors zur Beschleunigung der Innovation im Kundenengagement von Life Sciences

Sunnyvale, Calif. (ots/PRNewswire) -Giuseppe Firenze von Eli Lilly und Desmond Creary von Novartis schließen sich dem Kundenengagement-Unternehmen an, das von führenden Life-Science- und Technologie-Unternehmen unterstützt wirdTact.ai, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3669617-1&h=3831897547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3669617-1%26h%3D969887052%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3525310-1%2526h%253D874411370%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.tact.ai%25252F%2526a%253DTact.ai%25252C%26a%3DTact.ai%252C&a=Tact.ai%2C) das Kundenengagement-Unternehmen für Life Sciences, hat die Ernennung von zwei neuen Board Advisors aus der Pharmaindustrie bekanntgegeben: Giuseppe Firenze, Global Commercial Information Officer von Eli Lilly and Company und Desmond Creary, Chief Customer Engagement Officer für Novartis US. Giuseppe Firenze und Desmond Creary werden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der erweiterten Funktionen der Plattform übernehmen, um möglichst viele Patienten schneller mit innovativen Medikamenten zu versorgen.Tact.ai unterstützt jetzt ein Drittel der 15 größten Pharmaunternehmen der Welt und hilft ihnen, bessere und stärker personalisierte Kundenerfahrungen über alle Kanäle hinweg bereitzustellen, indem es CRM, Daten und Insights-Investitionen sowie andere Kundenlösungen in ein einheitliches Engagement-System transformiert, das für eine höhere Effizienz und eine gesteigerte Produktivität sorgt. Angesichts rückläufigem Kundenzugang, wies Accenture daraufhin, dass 88 % der HCPs mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit mit Unternehmen zusammenkommen würden, die ein besseres und auf die Präferenzen des Kunden abgestimmtes Kundenengagement bieten.„Das Feld eröffnet den HCPs einen immensen Mehrwert", sagte Giuseppe Firenze, VP und Commercial Information Officer bei Eli Lilly. „Die Plattform von Tact ermöglicht Teams durch Vorbereitung, Unterstützung aller etablierten und neuen Interaktionskanäle und durch Schließen der Lücken, sodass Erkenntnis aufgenommen werden können, verbesserte Interaktionen mit ihren Kunden. Ich glaube, dass Tact die Möglichkeit hat, definitiv einen innovativeren und positiveren Einfluss auf die Zusammenarbeit von Pharma und HCPs zu schaffen."„Alle Life-Science-Unternehmen kämpfen dafür, von ihren Kunden mehr beachtet sowie als vertrauenswürdig und wertvoll angesehen zu werden", sagte Desmond Creary, Chief Customer Engagement Officer bei Novartis Pharma US. „Es ist erfrischend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich der Bedeutung jeder Interaktion, ob vor der Kamera, über den Chat oder von Angesicht zu Angesicht, für die Verbesserung der Behandlungserfolge von Patienten bewusst ist. Ich freue mich sehr, mich der Mission von Tact.ai anzuschließen, um den Patienten innovative Medikamente schneller zur Verfügung zu stellen."„Unsere Kundenengagement-Plattform hat seit unserem Eintritt in den Life-Sciences-Markt eine enorme Resonanz erhalten", sagte Chuck Ganapathi, Gründer und CEO von Tact.ai. „Giuseppe Firenze und Desmond Creary haben umfassende Erfahrung in der Unterstützung ihrer Teams bei der Umsetzung hochwertiger Interaktionen, welche die Erwartungen der Kunden übertreffen. Diese Erfahrung wird viel zum Bestreben von Tact beitragen, den Kunden den Zugang zu bewährten Funktionen zu ermöglichen, durch die Marken einen Wettbewerbsvorteil erzielen können. Wir freuen uns darauf, diese Vision auf die Plattform zu bringen, um die Missionen unserer Kunden voranzutreiben."Das KI-gestützte Kundenengagement in Life Sciences hat ein erhebliches Interesse bei führenden Technologie- und Life-Science-Unternehmen geweckt. Nach der letztjährigen Finanzierungsrunde von 33 Millionen US-Dollar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3669617-1&h=2164718944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3669617-1%26h%3D377736017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3525310-1%2526h%253D1298503908%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.tact.ai%25252Fpress%25252Flife-sciences-and-healthcare-industry-leaders-invest-in-tact-ai-to-deliver-next-generation-customer-engagement%2526a%253D%25252433%252Bmillion%252BUSD%252Bfundraise%252Blast%252Byear%26a%3D%252433%2Bmillion%2BUSD%25C2%25A0fundraise%2Blast%2Byear&a=letztj%C3%A4hrigen+Finanzierungsrunde+von+33%C2%A0Millionen+US-Dollar), die Ende 2021 von Novartis (dRx Capital), Lilly und McKesson Ventures durchgeführt wurde, erhielt Tact.ai im März seine vierte Investition in die Life-Science-Industrie von Hikma.Das Kundenengagement-Unternehmen für Life Sciences Tact.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, Life-Science-Organisationen dabei zu helfen, über seine menschenfreundliche Software ein sinnvolles Kundenengagement zu fördern. Unsere KI-gestützte Engagement-Plattform ermöglicht es Außendienstteams, mit ihren Kunden auf neue Weise zusammenzuarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Tact.ai hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und wird von einigen der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Venture Capital, Technologie, Gesundheitswesen und Life Sciences unterstützt, darunter Microsofts Venture Fund M12, Salesforce Ventures, Novartis, Lilly, Hikma und McKesson Ventures. 