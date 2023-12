Tachikawa Aktie: Das hat Gewicht!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Tachikawa wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tachikawa in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Tachikawa derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1344,68 JPY, während der Kurs der Aktie (1422 JPY) um +5,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1435,44 JPY führt zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tachikawa zeigt einen Wert von 57,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Tachikawa. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tachikawa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tachikawa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.