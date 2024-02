Tachibana Eletech Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Tachibana Eletech liegt bei 78,57 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 35,63 und wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Tachibana Eletech-Aktie eine Einschätzung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tachibana Eletech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2706,64 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 3050 JPY weicht somit um +12,69 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2939,46 JPY, was einer Abweichung von +3,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tachibana Eletech-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Tachibana Eletech eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Tachibana Eletech weder besonders positiv noch negativ bewertet wird. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tachibana Eletech, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".