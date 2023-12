Taboola Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Taboola-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, wobei drei Einstufungen als "Gut" und eine als "Neutral" erfolgten. Keine Aktualisierungen wurden im letzten Monat vorgenommen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,75 USD, was einen potenziellen Anstieg um 23,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,86 USD) aus bedeuten würde. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern war in den letzten zwei Wochen ebenfalls positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, unterstützen ebenfalls die Einschätzung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 3,26 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,86 USD (+18,4 Prozent Abweichung) liegt. Auf kurzfristigerer Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,71 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,04 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Taboola-Aktie unterschiedliche Bewertungen, mit einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem längerfristigeren Durchschnitt und einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigeren Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Taboola-Aktie.