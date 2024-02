Taboola Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Taboola-Aktie beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder über- noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (36,92) zeigt an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Taboola.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Taboola-Aktie abgegeben, wobei 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4,75 USD, was ein Abwärtspotential von -0,63 Prozent bedeutet, und daher zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taboola eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive, drei negative und drei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Taboola-Aktie mit 4,78 USD +31,68 Prozent über dem GD200 (3,63 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Zudem beträgt der Abstand zum GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, +11,94 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Taboola-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.