Taboola Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Taboola-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,33 USD liegt, was einer Abweichung von +29,43 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 4,31 USD entspricht. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,82 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +12,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung. Die Stimmung im Hinblick auf die Taboola-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion bleibt hingegen neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 42,62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,09 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Taboola-Aktie in den letzten 12 Monaten 3-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 10,21 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4,75 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Taboola-Aktie unter Berücksichtigung der technischen Analyse, des Sentiments, des RSI und der Analysteneinschätzung.