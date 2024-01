Taboola Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aktie von Taboola hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 3,3 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,33 USD, was einem Unterschied von +31,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,77 USD liegt mit einem Unterschied von +14,85 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Taboola-Aktie 3 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Es wurde kein negatives Rating vergeben, was langfristig zu einer insgesamt positiven Einschätzung seitens institutioneller Analysten führt. Für den aktuellen Kurs von 4,33 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 9,7 Prozent und nennen ein mittleres Kursziel von 4,75 USD.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Taboola in den letzten Tagen. Von insgesamt 13 Tagen waren 12 positiv und nur einer negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Taboola liegt bei 8,77, was auf eine gute Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung mit einem "Gut"-Rating für die Taboola-Aktie.