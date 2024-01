Taboola Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Taboola liegt bei 34,67, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 27,23 und signalisiert eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als positiv eingestuft.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zur Aktie von Taboola zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Taboola als positiv bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einer positiven Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für Taboola liegt bei 4,75 USD, was eine potenzielle Steigerung um 6,26 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,47 USD wird die Aktie daher positiv empfohlen.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Taboola bei 3,34 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,47 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +33,83 Prozent, was positiv bewertet wird. Der GD50 liegt bei 3,84 USD, was einer Distanz von +16,41 Prozent entspricht und ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Taboola eine positive Gesamtbewertung.