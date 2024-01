Taboola Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Taboola-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 3,32 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,09 USD, was einem Unterschied von +23,19 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,79 USD lag der Schlusskurs mit einem Plus von +7,92 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber der Taboola-Aktie, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Bewertung für die Anleger-Stimmung fällt daher insgesamt als "Gut" aus.

Von 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Taboola-Aktie sind 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 4,75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 16,14 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,09 USD entspricht. Auch die Empfehlung der Analysten fällt daher mit einem "Gut"-Rating aus.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taboola-Aktie zeigt einen Wert von 53,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 45 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Taboola-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Taboola-Aktie aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzung.