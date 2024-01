Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,67 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 6,8 JPY, was einen Unterschied von -50,26 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 5,65 JPY, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+20,35 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Daihatsu Diesel Manufacturing liegt bei 19,05, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating.