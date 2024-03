Tabcorp Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Aktuelle Analyse der Tabcorp-Aktie

Die Tabcorp-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,16 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitunternehmen ist dies jedoch um 0,39 Prozentpunkte niedriger. Daher fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tabcorp in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tabcorp-Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch ein neutraler Zustand, was zu einer differenzierten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie im Hinblick auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass die Tabcorp-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts als "Schlecht" bewertet wird, während sie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Bewertung der Tabcorp-Aktie, wobei verschiedene Indikatoren auf unterschiedliche Bewertungen hindeuten. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.