Tabcorp Holdings Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Tabcorp-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine negative Entwicklung durchlaufen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,98 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs lediglich bei 0,75 AUD liegt, was einem Unterschied von -23,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Wert liegt bei 0,77 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-2,6 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Tabcorp-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tabcorp liegt bei 94,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,74 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tabcorp als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 28,5 insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung in Bezug auf die Tabcorp-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Tabcorp-Aktie somit eine gemischte Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden, wobei die fundamentale Analyse positiv hervorgehoben wird, während die technische Analyse und das Sentiment eher negativ ausfallen.