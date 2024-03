Tabcorp Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich Tabcorp war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Tabcorp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,91 AUD liegt, was einem deutlichen Rückgang von 13,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,785 AUD entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Tabcorp daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,76 AUD, was einem Anstieg von 3,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Tabcorp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung. Daher erhält Tabcorp in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Tabcorp daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tabcorp derzeit mit 4,16 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Tabcorp sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält und daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung erhält.