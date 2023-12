Tabcorp Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Die Tabcorp-Aktie wird aus technischer Sicht sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit bei 0,86 AUD, was einer Entfernung von +10,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 -13,13 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Tabcorp fundamental als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 23,58, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,31 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tabcorp-Aktie zeigt eine Überverkauft-Situation, indem der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 16 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 42,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tabcorp.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tabcorp. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tabcorp daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.