Tabcorp Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Analyse von Aktienstimmungen und -bewegungen. Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien haben großen Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Tabcorp wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.

Der Blick auf fundamentale Kriterien zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tabcorp mit einem Wert von 23,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher als "günstig" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs eine negative Tendenz aufweist und die Aktie daher als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Tabcorp wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 deutet darauf hin, dass Tabcorp weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tabcorp-Wertpapier daher ein "schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.