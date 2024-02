Tabcorp Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Die Aktie von Tabcorp bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,16 %, was 0,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 24,94 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" eine Unterbewertung signalisiert. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt sehr positiv, was sich in den letzten Wochen gezeigt hat. Dies führt zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie um -22,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine neutrale Bewertung basierend auf der Dividende, eine gute Bewertung aus fundamentalen Analysen und Anleger-Stimmung, sowie eine neutrale bis schlechte Bewertung aus der technischen Analyse.