Tabcorp Holdings Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Tabcorp Holdings":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Tabcorp diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Tabcorp, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein wichtiger Indikator in diesem Zusammenhang. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tabcorp-Aktie beträgt derzeit 0,94 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,745 AUD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,77 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tabcorp auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Tabcorp derzeit eine Dividendenrendite von 4,16 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Tabcorp-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tabcorp liegt derzeit bei 24,94, was 34 Prozent niedriger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.