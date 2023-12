Die Tabcorp HoldingsADR-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Einschätzung einer Aktie. Bei Tabcorp zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Tabcorp mit einer Ausschüttungsquote von 3,59 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche (4,63 %) eine niedrigere Bewertung auf. Die Differenz von 1,04 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Tabcorp mit 28,5 bei den aktuellen Notierungen 26 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (38,49). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tabcorp bei 0,99 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,825 AUD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -16,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,78 AUD, was einen Abstand von +5,77 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".