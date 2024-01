Tabcorp HoldingsADR Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das australische Glücksspielunternehmen Tabcorp wird einer fundamentalen, technischen und dividendenbezogenen Analyse unterzogen. Gemäß der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens einen Wert von 28,5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,49 als unterbewertet erscheint. Somit wird Tabcorp als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Tabcorp-Aktie bei 0,99 AUD verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,835 AUD liegt, ergibt sich ein Abstand von -15,66 Prozent, was die Einstufung auf "Schlecht" festlegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,77 AUD, was einer Differenz von +8,44 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Tabcorp-Aktie daher in der technischen Analyse neutral bewertet.

Im Hinblick auf die Dividende weist Tabcorp mit einer Ausschüttung von 3,59 % eine niedrigere Rate im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,63 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen, so zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der fundamentalen Analyse, eine neutrale Einstufung in der technischen Analyse und eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividende und des Sentiments.