Tabcorp HoldingsADR Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tabcorp. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 88,24 Punkte, was bedeutet, dass Tabcorp derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Tabcorp auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Tabcorp also in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tabcorp-Aktie beträgt aktuell 0,94 AUD, was einer Abweichung von -20,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,745 AUD entspricht. Dadurch erhält Tabcorp eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,77 AUD, was einer Abweichung von -3,25 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Tabcorp daher eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Tabcorp also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Tabcorp konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, weshalb Tabcorp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tabcorp im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.