Tabcorp HoldingsADR Aktie: Es gibt was neues!

Die Technische Analyse von Tabcorp zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um +10,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,13 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Tabcorp keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tabcorp daher für diese Stufe ein "Neutral".

Auf fundamentalere Grundlage betrachtet, erscheint Tabcorp im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,58, was einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,31 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass Tabcorp eine Dividende von 3,59 % bietet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (4,81 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 1,22 Prozentpunkte, wodurch sich die Einstufung als "Schlecht" ableiten lässt.