Tabcorp HoldingsADR Aktie: Chancenlos!

Die Aktie von Tabcorp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 28,5 liegt der Wert insgesamt 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit", der 38,61 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In Bezug auf Tabcorp wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich neutrale Kommentare festgestellt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Für Tabcorp wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb in Bezug auf dieses Signal die Bewertung "Schlecht" vergeben wird. Zudem wurde eine negative Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Für Tabcorp wird ein RSI von 94,12 gemessen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Relative Strength-Index-Werte.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Tabcorp-Aktie auf Grundlage fundamentaler und technischer Analysen als "Schlecht".